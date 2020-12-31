الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

163 شخصا تخلوا عن الجنسية الأردنية خلال 2020

الأمن ينقذ طفلا تعرض للغرق في العقبة

تفاصيل مؤلمة لثمانينية ترعى بناتها الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة

أسعار الذهب الخميس 31/12/2020

بعد سماع شكوى طبيب امتياز وزير الصحة يتخذ قرارا عاجلا

وفيات الخميس 31/12/2020

انطلاق حملة التبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

بدء امتحانات التكميلي اليوم

حالة الطقس الخميس

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : جاهزون وننتظر اقرار الموازنة للبدء بالتوظيف

الخميس، 31-12-2020 12:21 م

مقتل رجل بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع شرطة منيابوليس

3600


الوكيل الاخباري - قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول، إن شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية قتلت بالرصاص رجلا في تبادل لإطلاق النار خلال تفتيش مروري في الجانب الجنوبي من المدينة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

اضافة اعلان

وتعتبر حالة الوفاة تلك هي أول شخص يلقى حتفه برصاص الشرطة منذ وفاة جورج فلويد في مايو/أيار الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".


وكلفت السلطات مكتب التحقيقات الجنائية بالتحقيق في الواقعة. ولم تتضح حتى الآن تفاصيل بشأن هوية القتيل أو خلفيته أو عرقيته.

 



وقال مداريا أرادوندو قائد شرطة منيابوليس في إفادة صحفية "كان الضباط يجرون تفتيشا مروريا للبحث عن مشتبه به".


وتابع بقولها "تشير الشهادات المبدئية للشهود إلى أن الهدف المقصود أطلق النار أولا على ضباط شرطة منيابوليس، الذين ردوا بإطلاق النار عليه".


وأضاف أن "الكاميرات الملصقة على ملابس رجال الشرطة كانت تعمل خلال الواقعة"، مشيرا إلى أنه سيجري نشر تسجيل مصور اليوم الخميس.


وتجمع محتجون أمام محطة وقود بالقرب من موقع إطلاق النار وحثتهم السلطات على الابتعاد عن أي "ٍسلوك إجرامي مدمر".


وشهدت منيابوليس احتجاجات واسعة النطاق على عنف الشرطة والنزعة العنصرية امتدت تدريجيا إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة والعالم في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي أسود، في 25 مايو بعد أن جثم رجل شرطة بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fed7ab34c59b756420051c8

أعمال شغب في أثينا بسبب تمديد الحجر الصحي

47d5d6d8f6c5b97bc784455431455268

إيران تعلن لأول مرة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

134233431_3854733657917996_2011545809047484870_o-1200x675

بعد تأييد الرئيس التونسي.. فرص نجاح مبادرة اتحاد الشغل للحوار

5fed5eff42360432714b8afb

سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b

الكويت تمدد مهلة مخالفي الإقامة

kvckdsiqie

اقتراح اممي بتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار متعلقة
94329_USA201213ProudboysclashtrumprallyDCwashingtonRTR_1607838121133

إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن

206368_web

أمريكا.. ضبط كمامات مغشوشة بقيمة 600 ألف دولار