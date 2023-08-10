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الخميس، 10-08-2023 10:44 ص

مقتل شخص هدد باغتيال بايدن

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، مقتل رجل من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء، قبيل ساعات من زيارة مقررة لبايدن للولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

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وبحسب واشنطن تايمز، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي مقتل مشتبه به لدى محاولة عناصر تابعة للمكتب تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة "صولت ليك".


ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون وهو في أوائل السبعينات من عمره.

 




 

 


 

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