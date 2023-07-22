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السبت، 22-07-2023 06:44 ص

أميركا تحذر من امتداد موجة الحر التاريخية لولايات أخرى

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات أن الموجة الحارة القياسية التي تضرب جنوب الولايات المتحدة منذ أيام عدة ستمتد إلى أنحاء أخرى في البلاد، محذرة من أن يوليو الحالي قد يكون أكثر الأشهر سخونة على الأرض

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وحذرت مصلحة الطقس الوطنية (إن دبليو إس) من أن نحو 80 مليون أميركي سيواجهون درجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية أو أعلى في نهاية هذا الأسبوع.
ويمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 46 درجة مئوية في فينيكس في أريزونا (جنوب غرب) التي تشهد حاليا أطول موجة حر مسجلة، ذلك أن الحرارة فيها تجاوزت الجمعة 43 درجة مئوية لليوم الثاني والعشرين تواليا.


واندلع حريق الخميس في أحد مواقع تخزين البروبان وصاحبته انفجارات صهاريج غاز.
وقال مسؤول محلي عن خدمات الإطفاء لتلفزيون "كيه بي إتش أو" المحلي "في يوم حار مثل هذا، صهاريج البروبان هذه... تصبح قنابل موقوتة حقيقية" قد يصل مدى حطامها إلى أكثر من 450 مترا.


على بُعد نحو 500 كيلومتر من هذا المكان، في كاليفورنيا، ينجذب السياح إلى وادي الموت الذي يُسجّل درجات الحرارة الأكثر سخونة على الكوكب، ويرغب هؤلاء في التقاط صور لهم إلى جانب شاشة تعرض درجات حرارة دائما ما تكون شديدة الارتفاع.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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