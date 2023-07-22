السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

السبت، 22-07-2023 11:14 ص

أول امرأة لرئاسة البحرية الأمريكية

5


الوكيل الاخباري - حسم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمره باختيار الأدميرال ليزا فرانشيتي لرئاسة البحرية، في قرار تاريخي كأول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس.

وأثنى بايدن على خدمة فرانشيتي، التي استمرت 38 عاماً كضابط مفوض، قائلاً في بيان إن نائبة رئيس العمليات البحرية في الوقت الحالي لديها خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات، مشيرا إلى أنها ليست سوى ثاني امرأة ترقى إلى رتبة أميرال أربع نجوم في البحرية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64b8c8af4c59b773320c6e1a

تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث

1690022570486

العراق يعلن التزامه باتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية

64bbac294c59b77d7217549b

العراق.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار

64ba3b024c59b729cd547380

مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية

64bba3a84c59b7681a446277

قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

64bba44b4c59b775397bcb0b

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستغلال الأطفال في القتال

أخبار متعلقة
1ce86313cd0329f400e14cad760e158a

بايدن: بوتين خسر الحرب وأوكرانيا ستنضمّ للناتو

1072537810_0_107_2801_1682_1920x0_80_0_0_0b0fc2aafe8a1ac4f5364756fdc7b4d8

بايدن يغيب عن عشاء قادة الناتو

64acec7e4c59b75f195ccd60

مصدر ملكي بريطاني يعلل "خرق" بايدن للبروتوكول

246930

بايدن يلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء خلال زيارة لبريطانيا

246045

الناتو يستعرض قوته العسكرية في قمة فيلنيوس

image

لمن يريد الحصول على الجنسية الامريكية... تحديثات على اكتساب الجنسية