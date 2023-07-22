أول امرأة لرئاسة البحرية الأمريكية

الوكيل الاخباري - حسم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمره باختيار الأدميرال ليزا فرانشيتي لرئاسة البحرية، في قرار تاريخي كأول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس.



وأثنى بايدن على خدمة فرانشيتي، التي استمرت 38 عاماً كضابط مفوض، قائلاً في بيان إن نائبة رئيس العمليات البحرية في الوقت الحالي لديها خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات، مشيرا إلى أنها ليست سوى ثاني امرأة ترقى إلى رتبة أميرال أربع نجوم في البحرية.

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