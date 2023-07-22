بنما تتوقع عددا قياسيا من المهاجرين خلال السنة الجارية

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات البنمية أنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون غابة داريين إلى الولايات المتحدة، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 2022 اعتبارا من يوليو الجاري.

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وقال وزير الأمن البنمي خوان مانويل بينو للصحافيين: "حتى اليوم أحصينا 227 ألف مهاجر عبروا أراضينا واعتبارا من الشهر الجاري (يوليو) سنتجاوز الرقم التاريخي الذي سجل في 2022 عندما عبر 248 ألف مهاجر" منطقة داريين.



وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة فيها، تشكل غابة داريين ممرا مهما للهجرة من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى.



وتفيد إحصاءات دائرة الهجرة الوطنية في بنما بأن أكثر من 248 ألف شخص عبروا تلك المنطقة في 2022، وهو عدد قياسي.



وقال بينو إنه بالوتيرة التي سجلت في يوليو، بينما ما زال هناك 5 أشهر أخرى في العام، تتوقع السلطات أن يبلغ العدد "400 ألف" في 2023.

روسيا اليوم