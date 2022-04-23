مقتل شرطيين وإصابة مثلهما في تفجير شمال العراق

الوكيل الإخباري-قتل شرطيان عراقيان وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، شمال العراق.

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وقال مصدر مسؤول بالشرطة العراقية لمراسل وكالة الانباء الأردنية (بترا) في بغداد، اليوم السبت، إن العبوة انفجرت في دورية للشرطة الاتحادية أثناء قيامها بمهمة تفتيش في منطقة الضلوعية، جنوبي محافظة صلاح الدين 80 كلم شمال بغداد. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الاتحادية واصابة اثنين آخرين بجروح.



وأشار المصدر إلى أن حملة البحث والتفتيش جاءت ضمن حملة الارادة الصلبة التي انطلقت صباح اليوم في مناطق غرب وشمال غرب العراق.

بترا