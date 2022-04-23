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السبت، 23-04-2022 10:27 ص

العراق.. عمليات عسكرية ضد داعش في 5 محافظات

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات العراقية، السبت، إنطلاق عمليات عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في 5 محافظات بالبلاد.

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وأفادت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع) في بيان، بانطلاق "المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) بمحافظات الأنبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين (شمال) لملاحقة داعش الإرهابي".


وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات الرد السريع (الداخلية) والحشد الشعبي (تابع للقوات المسلحة)".


وأوضحت أن "العملية تشمل إنزال قوات خاصة جوا بالطائرات المروحية لتنفيذ عمليات نوعية ونصب كمائن في عمق الصحراء بمحافظة الأنبار".


وأفادت بأن "هذه العملية تأتي بإسناد جوي من طيران الجيش (مروحيات قتالية) والقوة الجوية (طائرات مقاتلة)، وفقا لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخبارية".


وذكرت أن "هذه العملية انطلقت مع عمليات أخرى لملاحقة فلول التنظيم في محافظتي ديالى (شرق) وكركوك (شمال)".


وجرت المرحلة الأولى من عملية "الإرادة الصلبة" بين 28-30 مارس/آذار الماضي، وانتهت بتدمير 19 وكرا و6 أنفاق لـ"داعش" وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الأخرى، وفق السلطات العراقية.

 

الاناضول

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