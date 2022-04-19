الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى أرض الوطن مساء اليوم

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الجمال

قاضي القضاة يدين الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الإفتاء تبيّن الفرق بين صلاة القيام والتهجد والتراويح

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية

ارتفاع ديون مصر الخارجية بمليارات الدولارات

ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

تصادم 3 مركبات بالمدينة الرياضية ولا إصابات - صور

الثلاثاء، 19-04-2022 03:38 م

الرئاسة العراقية تدين العملية العسكرية التركية في اقليم كردستان

180957


الوكيل الإخباري-دانت رئاسة الجمهورية العراقية العملية العسكرية التي شنتها تركيا داخل الحدود العراقية واعتبرته خرقاً للسيادة العراقية.

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم رئاسة جمهورية العراق في بيان، ان تكرار العمليات العسكرية التركية الجارية في إقليم كردستان داخل الحدود العراقية، ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية هو خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي.


وأضاف، إن العراق، يرفض أن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، ويرفض كذلك أن يكون منطلقاً للعدوان والتهديد على أي من جيرانه.


وقالت الرئاسة العراقية، إن الممارسات الأمنية أحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
625eacfb4c59b70d5a0f0bda

الخارجية الروسية تطرد عددا من موظفي سفارتي بلجيكا وهولندا بموسكو

thumbs_b_c_0cceba869bdf1f04072dece22d8720f6

أوكرانيا: مقتل 20 ألفا و800 جندي روسي منذ بدء الحرب

40-1

الصين تؤكد استمرارها بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

thumbs_b_c_18f706092df0207482340ab547913b03

الدفاع التركية: تحييد 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"

علم_الباكستان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

باكستان .. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

image (1)

مصر.. اختطاف أحد أعضاء فريق عمل مسلسل مصري في لبنان ومطالب بتدخل السيسي بشكل عاجل

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_217b260fe262e523693ee767f19fa5f8

الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابيًا في حصيلة أولية لعملية "قفل المخلب"

upload_1648905563_623866362-660x330-1

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب شمال العراق

2017_3_21_0_13_56_361

العراق.. مقتل شرطي إثر انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية

زلزال

هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب شمال العراق

320222816415561625593

مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش شمالي العراق

www

سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط بأربيل