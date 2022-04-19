الرئاسة العراقية تدين العملية العسكرية التركية في اقليم كردستان

الوكيل الإخباري-دانت رئاسة الجمهورية العراقية العملية العسكرية التي شنتها تركيا داخل الحدود العراقية واعتبرته خرقاً للسيادة العراقية.



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وقال الناطق باسم رئاسة جمهورية العراق في بيان، ان تكرار العمليات العسكرية التركية الجارية في إقليم كردستان داخل الحدود العراقية، ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية هو خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي.



وأضاف، إن العراق، يرفض أن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، ويرفض كذلك أن يكون منطلقاً للعدوان والتهديد على أي من جيرانه.



وقالت الرئاسة العراقية، إن الممارسات الأمنية أحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية.

بترا

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