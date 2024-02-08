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الخميس، 08-02-2024 09:14 ص

مقتل شرطي في إطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بمقتل شرطي في منطقة تانك الحدودية الباكستانية بعد تعرضه لهجوم في مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب في البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية في البلاد.

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وبحسب قناة سكاي نيوز، "توقفت عملية التصويت في مركز اقتراع كوت عزام في منطقة تانك بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على ضابط أمن، مما أدى إلى مقتله على الفور".

وتم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.


يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الناس في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المشحونة للغاية في البلاد والتي شابت الفترة التحضيرية لها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.


وتم نشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن.

 

RT

 




 

 


 

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