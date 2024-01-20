مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات من ينشر «معلومات كاذبة» عن الجيش

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم السبت، إن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون «معلومات كاذبة عمداً» عن القوات المسلحة الروسية.

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وقال فياتشيسلاف فولودين إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، ومن بينها «تشويه سمعة» القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.



وكتب فولودين على تطبيق تيليغرام «كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة». وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما الإثنين، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.



ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على كل أشكال المعارضة السياسية.



وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس (آذار) من ذلك العام، فإن عقوبة تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها هي السجن لفترة طويلة.

الشرق الأوسط