الثلاثاء 02-05-2023
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الثلاثاء، 02-05-2023 02:43 م

مقتل وزير على يد حارسه الشخصي في أوغندا

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الوكيل الإخباري - قتل وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية في أوغندا العقيد المتقاعد تشارلز أوكيلو إنغولا رميا بالرصاص من قبل حارسه الشخصي، الذي أطلق الرصاص على نفسه في وقت لاحق.

أكد ذلك نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا العاصمة لوك أووزيغير، حيث تابع أن "إطلاق نار وقع صباح اليوم الثلاثاء في كيانجا، بضواحي العاصمة".

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وأكدت رئيسة مجلس النواب، أنيتا بين، وفاة الوزير أثناء جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، حيث قالت: "تلقيت أنباء حزينة هذا الصباح، حيث أطلق الحارس الشخصي للوزير إنغولا، وبعدها أطلق القاتل النار على نفسه".

 

وقد تم تطويق مسرح الجريمة من قبل رجال الأمن. وقد أفاد شهود عيان بأن القاتل أطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء حركته نحو مكان آخر قام فيه بإطلاق النار على نفسه.

 

RT

 




 

 


 

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