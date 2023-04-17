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الإثنين، 17-04-2023 08:50 ص

المدمرة الأمريكية "ميليوس" تعبر مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري - أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "يو اس اس ميليوس" التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية الملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأمريكية إن السفينة الحربية أجرت "عبورا روتينيا لمضيق تايوان" أمس الأحد، في المياه "حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي".

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وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.


وأجرت بكين في 8 أبريل الحالي مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.


ونشر حساب الأسطول السابع اليوم الاثنين صورا على تويتر لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.


وأضاف بيان البحرية "عبرت السفينة من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية"، مؤكدا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.


وتابع "جيش الولايات المتحدة يحلّق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".


وكانت مناورات بكين العسكرية حول تايوان قد أجريت ردا على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث استقبلها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.


وفي اليوم الأخير من المناورات الأسبوع الماضي، أبحرت المدمرة "ميليوس" في مياه تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.


ووصفت بكين هذه العملية بأنها توغل غير مشروع تم "بدون موافقة الحكومة الصينية".

 

البيان

 




 

 


 

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