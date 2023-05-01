مكارثي: سأدعو نتنياهو إلى واشنطن إذا لم يفعل ذلك بايدن

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه إذا لم يدع الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريبا، فسأدعوه للقاء الكونغرس.



وفي مقابلة مع صحيفة Israel Hayom، بعد وصوله إلى إسرائيل، تحدث مكارثي عن رفض بايدن المستمر للترحيب بنتنياهو في واشنطن، وسط خلافات حول الإصلاح القضائي المخطط للحكومة.

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وأشار إلى أنه "إذا لم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، فسأقوم بدعوته للقاء مجلس النواب"، مؤكدا أن نتنياهو "صديق عزيز كرئيس وزراء لدولة تربطنا بها أوثق العلاقات".



واعتبر أن بايدن انتظر "طويلا جدا.. يجب أن يدعوه قريبا". وقال مازحا إن بايدن لم يتحدث معه خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي فإن نتنياهو "قد يكون في صحبة جيدة إذا كان يعاملني بنفس الطريقة".

RT