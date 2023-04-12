الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

مصر ترفع سعر توريد القمح 50%

تراجع الصادرات يضعف الروبل الروسي

السعيدات : استهلاك 100 الف اسطوانة غاز خلال 24 ساعة

اغلاق طريق وادي شعيب بسبب انهيار ترابي

خبير: قرار تأجيل أقساط القروض بات ملحاً ومذكرة النواب غير مُلزمة للبنوك

سياحة الطفيلة: 41 ألف زائر بالربع الأول من العام

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم للطفل زين الدين أبو عواد

فرصة للبيع.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الأربعاء، 12-04-2023 02:12 م

مصر تقر تعديلات جديدة للحصول على جنسيتها

643690304c59b706d711b2ab


الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب المصري على مشروع بتعديل قانون الجنسية، بينما أجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وتنص التعديلات على أنه: "كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب".

اضافة اعلان


ولكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.


ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.


أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية، الإ إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

64365af94c59b727643bef05

السعودية.. هيئة الرقابة تطيح بمرتكبي جرائم فساد بمبالغ مليونية

64369f85423604246a103bb7

فرنسا تريد إضافة الصواريخ لإمدادات الذخيرة إلى كييف

64369dbf4236041ccc36cc9f

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في أرتيوموفسك

643696e04c59b754fb375f99

أوستن عن وثائق البنتاغون: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب

64369a684c59b7665742a76d

إثيوبيا توجه اتهاما لمصر حول سد النهضة

أخبار متعلقة
64252733423604763874a88b

إعادة تعيين أليخان سمايلوف رئيسا للوزراء في كازاخستان

6422a62142360467ea55cbb1

الولايات المتحدة.. استدعاء بلينكن بشأن الانسحاب من أفغانستان

641bfd384c59b7445c031721

السيسي يفتتح أكبر مسجد في مصر - فيديو

p08wsqz4

الكازاخستانيون يبدأون التصويت للنواب والبلديات

641590f44236040aef3b33e4

سامح شكري: هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

image - 2023-03-18T094019.326

وفد من مجلس النواب الأمريكي يعتزم زيارة سول الشهر المقبل