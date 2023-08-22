مقتل 12 جنديا في جنوب غرب النيجر

الوكيل الاخباري-

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أفاد التلفزيون الرسمي في النيجر، اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 جنديا إثر كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم "جهاديون" في منطقة تيلابيري بجنوب غرب البلاد.وذكر التلفزيون الرسمي أن "مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين يوم الأحد قرابة الساعة 17:30 في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، ما أدى لمقتل 12 جنديا"، موضحا أن رد المجموعة "كبد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.وتقع منطقة تيلابيري عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر الأسبوع الماضي، عن مقتل 17 جنديا على الأقل وإصابة 20 آخرين إثر هجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم "جهاديون"، قرب الحدود مع مالي.واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة يوم 26 يوليو الماضي، وبرر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.هذا وحذر رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من أن أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".