الجمعة 04-11-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 04-11-2022 10:27 م

مقتل 3 حوثيين في هجوم للجيش اليمني بتعز

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الوكيل الاخباري - أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 3 حوثيين في هجوم نفذته قواته بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما لم تعقب الجماعة فورا على الحادثة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز (يتبع للجيش) في بيان : "نفذت قوات الجيش الوطني إغارة (هجوما بريا) على مواقع المليشيات الانقلابية المتمركزة غربي المدينة".

وأضاف البيان: "نتج عن العملية مقتل 3 من أفراد المليشيا واغتنام أسلحتهم الشخصية، بينما عاد المنفذون إلى مواقعهم سالمين".

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