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السبت، 10-06-2023 02:29 م

رئيس وزراء ياباني سابق يوجه نصائح للحكومة الحالية فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا

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الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس الوزراء الياباني السابق، يوكيو هاتوياما، أن موقف الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، تجاه روسيا خاطئ.

وأضاف هاتوياما، خلال تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "اليابان المنساقة وراء الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا، لذا فإن اليابان تدعم أوكرانيا وتنظر إلى روسيا على أنها عدو. نتيجة لذلك، تدهورت علاقات الصداقة التي كانت بيننا حتى الآن. إنني آسف بشدة لهذا".

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وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن الطبقة الحاكمة في اليابان يجب أن تتبنى نهجا أكثر توازنا لبناء العلاقات مع روسيا، مضيفا "أعتقد أنه من الضروري صياغة سياسة أكثر صحة. وإدارة كيشيدا، وكذلك وسائل الإعلام اليابانية التي تقف إلى جانب الحكومة، تركز على دعم أوكرانيا، لكنني أعتقد أنه كان ينبغي عليهم التعامل مع المشكلة بطريقة أكثر حيادية".


وفرضت اليابان عقوبات على ما مجموعه 700 فرد، من بينهم 311 فردا من الأقاليم الروسية الجديدة، و207 شركات منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.


ودخلت روسيا واليابان في نزاع حول جزر الكوريل الأربع، حيث لم يوقع البلدان على معاهدة سلام دائم بعد الحرب العالمية الثانية.


ورفضت اليابان التنازل عن مطالباتها بالجزر الأربع التي تشير إليها على أنها أقاليمها الشمالية. وحاولت موسكو وطوكيو التفاوض على جوانب منفصلة من خلافاتهما، لكنهما لم يوقعا على معاهدة سلام بعد الحرب.


واتفقت اليابان وروسيا في عام 2018، على تسريع المفاوضات بشأن معاهدة سلام تستند إلى الإعلان المشترك السوفيتي الياباني لعام 1956.


وبسبب موقف اليابان المعادي لروسيا، انسحبت موسكو من المحادثات مع اليابان بشأن توقيع معاهدة سلام في مارس 2022، وأوقفت السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية والأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر.

 

RT

 




 

 


 

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