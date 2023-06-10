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السبت، 10-06-2023 12:26 م

بايدن يتصرف بغرابة تجاه رضيع في حضن أمه.. والأمن يتدخل

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الوكيل الإخباري - أثارت تصرفات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الغريبة تجاه رضيع كان في حضن أمه خلال تجمع كبير لعناصر الجيش وأزواجهم في ولاية كارولينا الشمالية، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء فيديو يظهر بايدن وهو يتجه نحو ابن إحدى الجنديات، حيث كان يحاول شمه أو تقبيله على ما يبدو، لكن تدخل الأمن في اللحظة الأخيرة وطلب من الرئيس الأمريكي مغادرة المسرح. 

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وتم تصوير المقطع في قاعدة "فورت ليبرتي"، حيث أعلن بايدن عن إجراءات جديدة لضمان حصول أزواج العسكريين والمحاربين القدامى في البلاد ومقدمي الرعاية والناجين على فرصة لبناء الأمن الاقتصادي لعائلاتهم.


لاحقا، غرد بايدن على صفحته الرسمية عبر تويترعلى الإجراءات الجديدة قائلا "جيشنا هو أعظم قوة قتالية في تاريخ العالم.. وذلك بسبب المحاربين أمثالك وخدمة وتضحيات أزواجك وأطفالك وأفراد أسرتك".

 

RT


 




 

 


 

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