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الخميس، 17-02-2022 06:55 ص

مناورات حربية روسية في بحر قزوين

بحر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر للقيام بمناورات.

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وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، بما في ذلك سفينة الصواريخ "داغستان"، وقوارب الصواريخ الصغيرة "غراد سفيازك"، و"أوغليش"، و"فيليكي أوستيوغ"، و"محج قلعة"، و"أستراخان"، وسفن المدفعية الصغيرة "ستوبينيتس"، وكاسحات الألغام الأساسية والقوارب، وكذلك سفن الدعم".


وتابع البيان: " السفن (المشاركة)غادرت نقطة قاعدة أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين، للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".


وستعمل أطقم سفن الأسطول على إجراءات مشتركة للإبحار في مسيرة واحدة، وصد وسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي، وإجراء قتال بحري وهمي.


ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، في الفترة من يناير إلى فبراير، تجري سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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