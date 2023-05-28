منكوبو الزلزال يدلون بأصواتهم بالجولة الثانية في تركيا

الوكيل الإخباري-

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توجّه سكان الولايات التركية المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023 إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وتوافد الناخبون في ولايات غازي عنتاب وقهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفة وأدي يامان وكليس في تمام الساعة الثامنة إلى صناديق الاقتراع داخل مساكن مسبقة التجهيز مقامة في حدائق مدارس تضررت من الزلزال.وشهدت مراكز الإيواء المؤقتة في قضائي نورداغي وإصلاحية بولاية غازي عنتاب توافدا كثيفا للناخبين للإدلاء بأصواتهم.ويبلغ عدد الناخبين في قهرمان مرعش 753 ألفًا و287 ناخبًا، وفي ملاطية 531 ألفًا و110 ناخبين، وفي أدي يامان 399 ألفًا و753، وفي شانلي أورفة مليونا و219 ألفًا و859، وفي كليس 96 ألفًا و925وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.