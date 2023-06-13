موسكو تطالب الولايات المتحدة بالتعقل وعدم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

الوكيل الإخباري - دعا عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف، الولايات المتحدة للتعقل وعدم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب للدبابات.



وقال تسيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا تشكلان خطرا حقيقيا على المجتمع الدولي بأكمله، وأعتقد أننا سنجد طريقة لإعادتهم إلى رشدهم، آن الأوان لواشنطن ولندن أن تعودا إلى رشدهما، وإلا فقد تعود قراراتهما بعواقب وخيمة على الغرب الجماعي".

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وأضاف أن النخب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا تعاني من جنون العظمة، وتتمسك بموقفها المغلوط بأنها الوحيدة التي تمتلك حق الحياة والعيش الطبيعي.



وأشار إلى أن باقي الدول الغربية مجرد سلع استهلاكية بالنسبة للولايات المتحد وبريطانيا، يمكن التضحية بها وفقا للحاجة.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعتزم تزويد كييف بقذائف دبابات تحتوي على اليورانيوم المنضب.



ونقلت الصحيفة عن مسؤوولين أمريكيين، "يتوقع أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، وذلك بعد أسابيع من التشاور والتباحث حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي ستقدمها واشنطن إلى كييف".

RT