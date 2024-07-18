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الخميس، 18-07-2024 04:23 م

موسكو: لا نستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو قد تنشر صواريخ نووية إضافية ردا على نشر واشنطن صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

وأضاف: "إذا رأى ممثلو الحكومة الألمانية أنه من الممكن التصعيد قرب مقاطعة كالينينغراد الروسية المحاذية لألمانيا، فإننا سنرد على هذه التدابير بالطريقة التي نراها مناسبة".

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وتابع: "للأسف حتى الآن ما زال الغرب يبحث على ذريعة يتهمنا بها بالمساس بأمنه، وهذا محزن، لكن لن يثنينا عن حل المهام المتعلقة بضمان أمننا على الحدود الروسية ومنطقة العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا.


وأشار البنتاغون في وقت سابق إلى أنه سينشر قوات إضافية عام 2026.

 

وأضاف أن الأسلحة التي سيتم نشرها ستشمل صواريخ SM-6 و"توماهوك" وأخرى فرط صوتية يجري تطويرها حاليا.

 

RT

 




 

 


 

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