قناة إسرائيلية: العثور على مغلف مشبوه في مكتب نتنياهو

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه عُثر على مغلف مشبوه في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن طواقم مختصة تعمل في هذه الأثناء على فحصه.