الظلام الدامس يسود في لفوف بغرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفاد موقع Strana.ua الإخباري الأوكراني، بأن مدينة لفوف في أقصى غرب البلاد، شهدت انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، وذلك لأول مرة منذ أشهر.



وأضاف الموقع: "كما شهدت بقية أنحاء البلاد جداول قطع التيار الكهربائي أكثر صرامة. ففي كييف، أُغلقت ثلاث من أصل ست مجموعات".



في وقت سابق، أعرب وزير الوقود والطاقة الأوكراني السابق إيفان بلاتشكوف عن اعتقاده بوجود تهديد بانقطاع كامل للتيار الكهربائي، ما يجعل البلاد بأكملها بدون كهرباء.

RT