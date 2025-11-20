الظلام الدامس يسود في لفوف بغرب أوكرانيا

وأضاف الموقع: "كما شهدت بقية أنحاء البلاد جداول قطع التيار الكهربائي أكثر صرامة. ففي كييف، أُغلقت ثلاث من أصل ست مجموعات".
في وقت سابق، أعرب وزير الوقود والطاقة الأوكراني السابق إيفان بلاتشكوف عن اعتقاده بوجود تهديد بانقطاع كامل للتيار الكهربائي، ما يجعل البلاد بأكملها بدون كهرباء.
