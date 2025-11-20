الموساد الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا

ويأتي بيان الموساد في أعقاب موجة من الكشف عن بنى تحتية قيل إن قيادة الحركة بنتها في قلب أوروبا لتنفيذ هجمات خطيرة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم.
ووفق بيان الموساد، فقد نفذ "عمليات مكافحة الإرهاب المعقدة" بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا والنمسا.
وأسفرت العمليات، وفق الجهاز الإسرائيلي، عن اعتقال عدة عناصر وصفها البيان بـ"إرهابية"، بالإضافة إلى الكشف عن مخابئ أسلحة كانت الخلايا تنوي استخدامها لإيذاء الأبرياء بناءً على أوامرها، حسب زعمه.
وذكرت "القناة 12" العبرية أنه وفي عملية خاصة نفذها جهاز الأمن والمخابرات النمساوي بفيينا في سبتمبر الماضي، تم اكتشاف مخبأ أسلحة يحتوي على بنادق وعبوات ناسفة.
وأظهر التحقيق مع المتورطين أن الأسلحة والمتفجرات التي عُثر عليها تعود لمحمد نعيم نجل باسم نعيم أحد كبار مسؤولي المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وهو شخصية مقربة من خليل الحية قائد حماس في القطاع، وفق ما نقلته القناة العبرية.
روسيا اليوم
-
