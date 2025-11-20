الجمعة 2025-11-21 03:58 م
 

الموساد الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا

الموساد الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
الموساد الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
 
الخميس، 20-11-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الموساد الإسرائيلي في بيان نُشر يوم الأربعاء، تفاصيل عملية نفذها عناصره في قلب أوروبا، قال إنها أماطت اللثام عن شبكة أسلحة حماس المرسلة إلى قلب القارة العجوز.اضافة اعلان


ويأتي بيان الموساد في أعقاب موجة من الكشف عن بنى تحتية قيل إن قيادة الحركة بنتها في قلب أوروبا لتنفيذ هجمات خطيرة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم.

ووفق بيان الموساد، فقد نفذ "عمليات مكافحة الإرهاب المعقدة" بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا والنمسا.

وأسفرت العمليات، وفق الجهاز الإسرائيلي، عن اعتقال عدة عناصر وصفها البيان بـ"إرهابية"، بالإضافة إلى الكشف عن مخابئ أسلحة كانت الخلايا تنوي استخدامها لإيذاء الأبرياء بناءً على أوامرها، حسب زعمه.

وذكرت "القناة 12" العبرية أنه وفي عملية خاصة نفذها جهاز الأمن والمخابرات النمساوي بفيينا في سبتمبر الماضي، تم اكتشاف مخبأ أسلحة يحتوي على بنادق وعبوات ناسفة.

وأظهر التحقيق مع المتورطين أن الأسلحة والمتفجرات التي عُثر عليها تعود لمحمد نعيم نجل باسم نعيم أحد كبار مسؤولي المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وهو شخصية مقربة من خليل الحية قائد حماس في القطاع، وفق ما نقلته القناة العبرية.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة