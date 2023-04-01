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السبت، 01-04-2023 08:24 م

نائب أردوغان: استكمال إزالة أنقاض الزلزال بحلول العيد وأنطاكية بعده بأسبوعين

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الوكيل الإخباري - أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي استكمال إزالة أنقاض الزلزال، بحلول عيد الفطر، مشيرا إلى أن الحكومة التركية قامت حتى الآن بتوزيع مساعدات مادية لأكثر من 1.5 مليون متضرر من الزلزال.

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ولفت أقطاي في حوار مع وكالة "الأناضول"، إلى أن تركيا استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة.


وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى "المرحلة الثانية" في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.


وأضاف: "تمت إزالة قرابة 50 % من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستنهي إزالة الأنقاض بعد العيد بأسبوعين."

 

RT

 




 

 


 

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