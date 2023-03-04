نائب أوروبي يدعو للتحقيق في تفجيرات السيل الشمالي

الوكيل الإخباري- كتبت صحيفة "Exxpress" أن نائب البرلمان الأوروبي ميك وولاس صرح بأن التطورات الأخيرة حول الانفجارات في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تؤكد أن أوروبا خاضعة بالكامل لواشنطن.

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وقال وولاس في البرلمان الأوروبي: "كانت العملية التخريبية في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" عملا إرهابيا مخططا ضد البنية التحتية الأوروبية الحيوية، ولا يريد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن يعرف من فعل ذلك".



وأضاف أن التحقيق فيما حدث في خطي الأنابيب الغاز الروسيين "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" يعد أهم موضوع في جدول الأعمال الأوروبي لكن نتائج التحقيق ليست موجودة حتى الآن.



وتابع: "صرح (الصحفي الأمريكي سيمور) هيرش بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن هذه الانفجارات. هل نحن الآن خاضعون لإمبراطوريتهم لدرجة أننا لا نستطيع حتى أن نسأل واشنطن عما إذا كان هذا مخططا بالفعل من قبل البيت الأبيض؟ ماذا حدث لأوروبا؟".

روسيا اليوم