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السبت، 25-02-2023 04:30 م

عاصفة مدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص بأمريكا

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الوكيل الإخباري- كشف موقع «أكسيوس» أن العاصفة الشتوية التي تضرب 48 ولاية أمريكية مستمرة، مع ظهور أسوأ الآثار في أعالي الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الغربي للبلاد.

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وأدى الهواء الجليدي وتساقط الثلوج إلى قطع الأشجار وخطوط الكهرباء في ميتشغان، ما ترك نحو 749 ألف عميل من دون كهرباء. فيما يصل إجمالي الانقطاعات بسبب الجليد والرياح العاتية والثلوج الكثيفة في جميع أنحاء البلاد إلى نحو مليون شخص.


وقد امتدت تنبيهات العاصفة الشتوية، بما في ذلك تحذيرات العواصف الشتوية والعواصف الثلجية من ولاية أوريغون جنوبا إلى حدود كاليفورنيا مع المكسيك.
وتأثرت مدينة بورتلاند بولاية أوريغون بشدة بالثلوج، ووصل ارتفاع الثلوج المتراكمة إلى أكثر من 27 سنتيمترا.


وفي الوقت الذي تتساقط فيه الثلوج الكثيفة في معظم أنحاء البلاد، كانت الرياح الجنوبية تجذب الهواء الدافئ إلى الساحل الشرقي، ووصلت درجات الحرارة إلى 27 درجة في واشنطن العاصمة.

 

 عكاظ

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