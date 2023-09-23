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السبت، 23-09-2023 08:23 م

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام شرق السعودية

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الوكيل الاخباري- قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن الرحلة رقم MS905 والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا، هبطت اضطراريا بمطار الدمام الدولي شرق السعودية بسبب عطل فني مفاجئ.

وقالت الشركة في بيان إن قائد الطائرة من طراز B737-800 طلب السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصا على سلامة الركاب ووفقا للمعايير الدولية.

وأضافت أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

هذا، وقامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الدمام لنقل ركاب الرحلة MS905 إلى دبي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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