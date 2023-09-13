مصر.. أول تعليق حكومي على الرائحة الغريبة في أجواء البلاد

الوكيل الاخباري - كشف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، سر انتشار رائحة شبيهة برائحة الغاز والصرف الصحي في بعض المدن المصرية.

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وقال محمد فهيم إن ذلك بسبب منخفض جوي سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان مصانع وأتربة وغيرها وهي أقرب لرائحة الكبريت.



وطمأن الدكتور فيهم، المواطنين، بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلا: مفيش ضرر، أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن عيونهم بها ألم، موضحًا أن الظروف المناخية في مصر حاليًا إحدى تداعيات المنخفض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة.



وأضاف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أن تداعيات الحالة المناخية الحالية، غبار عالق في الجو وسحب متراكمة لأن درجة الحرارة انخفضت 10 درجات في القاهرة اليوم، مؤكدًا أن هذه الحالة ستتلاشى على آخر اليوم.

روسيا اليوم



