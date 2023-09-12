مصر.. رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه تحذيرات

الوكيل الإخباري - تشهد محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تداعيات متوقعة للعاصفة "دانيال" التي من المتوقع أن تضرب المحافظة بأمطار ورياح.

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وفقًا لهيئة الأرصاد المصرية، من المتوقع أن تشهد الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 - 50 كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصاحبها أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.



وتتوقع هيئة الأرصاد بأن تتعرّض المحافظة إلى سقوط أمطار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35- 40 كم/ ساعة.

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بالمواطنين اتباع النصائح التالية:



توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

تقليل التحرك بالسيارات.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات.

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

