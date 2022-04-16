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السبت، 16-04-2022 11:27 ص

هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب مدينة سورية

ما_هي_الهزة_الأرضية


الوكيل الإخباري-سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة حلب أمس الجمعة.

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وأعلن المرصد الوطني للزلازل، التابع لوزارة النفط، أن الهزة كانت على عمق 2.9 كم، وحدثت في التاسعة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، وأضاف أنها تبعد مسافة 66 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلب.

 

وكان المركز أعلن في 8 من الشهر الجاري أنه سجل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وعمق 1.6 كم، وعلى بعد 79 كم شمال غرب مدينة حلب.

 

روسيا اليوم

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