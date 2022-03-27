الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

التلفزيون الفلسطيني يعلن زيارة الملك إلى الضفة الاثنين

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

الأحد، 27-03-2022 03:51 م

سوريا تعلن تعديل قانون الأسلحة والذخائر

مسدس -(تعبيرية)


الوكيل الإخباري-أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، بهدف "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".

اضافة اعلان

 

وبحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، "أصدر الرئيس الأسد القانون رقم "14" للعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001".


وفي تفاصيله، شدد القانون الجديد على الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، بالإضافة إلى التشديد على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية

وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وفق "سانا".


تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم "14"، بعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر.


كما أن هذا القانون ينص على إعفاء الحائزين أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، من العقوبة،  إذا طلبوا ترخيصها وفقا لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.


بالإضافة إلى ما سبق، يعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-637654088692494881-249

العراق.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في ذي قار

thumb-british-flag-union-jack-flag-of-great-britain-europe-silk-texture

بريطانيا : شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن موسكو

624053304c59b70d82750688

سلطنة عُمان .. قتلى وجرحى بانهيار صخري -فيديو

images

المخابرات الأوكرانية: سنشن قريباً حرب عصابات ضد الروس

85-003325-turkey-bosphorus-strait-mine-2

بعد ابطال لغم بحري .. تركيا تقوم بعمليات مسح بمضيق البوسفور

الجيش-الروسي-دبابة-مدمرة-دخان-scaled

أوكرانيا : 16 ألفا و600 جندي و248 مقاتلة خسائر روسيا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_231124bb5d8324389bf0a5e7c7af29d3

تركيا .. تحييد 2 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

امريكا 2

واشنطن تعلق على زيارة الأسد للإمارات

6232c26e4236040b28568c65

لبنان يستحدث معبرا حدوديا جديدا مع سوريا

main_image622ceececffa5

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

AlQurashi (002)

داعش يعترف بمقتل زعيمه ويعلن خليفة له

6228b8548aa2a

أبو الغيط: لم نبحث عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية