الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

4 اصابات بـ 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

خطة أمنية تدخل حيز التنفيذ اليوم تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي والشامل

إعلان نتائج امتحان "الشامل" للدورة الشتوية اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء

الخارجية تعلن عن إجرائها المسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين

الاحتلال يقتحم يطا

قاض أميركي يؤيد "العدل الدولية" رغم رفضه دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل

صعود أسعار النفط عالمياُ

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الخميس، 01-02-2024 08:34 ص

هل باستطاعة الدفاع الجوي الروسي إسقاط صواريخ خارقة ستسلمها الولايات المتحدة لأوكرانيا؟

65ba47c542360435f13c13f4


الوكيل الإخباري - أكد البنتاغون عزمه على تسليم كييف صواريخ GLSDB، بصفتها قذائف نفاثة فائقة الدقة، تطلقها راجمات الصواريخ HIMARS وM270 MLRS.

اضافة اعلان


ويبلغ مدى عملها الأقصى 150 كلم، وعادة ما تطلق إلى مسافة 130 كيلومترا، وبمقدورها استهداف بطاريات المدفعية والحشود من الجنود والمستودعات والمطارات ومواقع المدرعات ومراكز القيادة المحصنة.

لكن لدى GLSDB نقطة ضعف حساسة جدا، وهي السرعة المنخفضة عند اقترابها من الهدف، الأمر الذي يمنح الدفاعات الجوية الروسية فرصة لإسقاطها.


ويشير العقيد المتقاعد والمحلل العسكري فيكتور بارانيتس إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية قادرة على تدمير صواريخ GLSDB، شأنها شأن "هيمارس" التي هدد الأوكرانيون بها، ومنظومات "بوك" و"بانتسير" و" تور" الروسية تعلمت تدميرها.


يذكر أن GLSDB عبارة عن قذيفة مجنحة بقطر صغير تطلق من المنصات البرية، ولها محرك ينفصل عن القذيفة بعد تسريعها في الجو. وتزن القذيفة 130 كيلوغراما. ويبلغ وزن رأسها القتالي الشديد الانفجار 90 كيلوغراما. 

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65bb1c5a4c59b765331bd63a

مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

65bae74f42360430b468c060

إصابة تسعة أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن

كك

غارات أميركية باليمن والحوثيون يتوعدون بالرد

111

سي إن إن: صاروخ حوثي اقترب من مدمرة أميركية قبل إسقاطه

1

الحوثيون : سنواجه التصعيد بالتصعيد

1

الشرطة السويدية تفجر جسما عثر عليه خارج السفارة الإسرائيلية

أخبار متعلقة
65b8e65a423604669b1ca648

شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

65b22c334c59b72da44a3444

قتيلان وجرحى في انفجار بمحطة ضخ في أورينبورغ الروسية

65af4caf4236047db7725eb1

روسيا تنتهي من اختبارات صواريخ مصغرة مضادة للدرونات

65a5282d4c59b73c0e13ff67

الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

65a0f598423604022445bdef

الجيش الروسي يستخدم راجمة صواريخ ذات 80 ماسورة

التحالف-الدولي

مسؤول دفاعي أميركي: قواتنا بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر