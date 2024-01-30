شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

الوكيل الإخباري - أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن أمله في أن يتم في الوقت المحدد إنجاز طلبية الدولة العسكرية في مجال إنتاج صواريخ الدفاع الجوي، على الرغم من تضاعف الكمية.

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أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية عقب زيارة الوزير شويغو لشركات المجمع الصناعي العسكري في يكاترينبورغ.



وذكرت الوزارة أن شويغو، تفقد ورشات إنتاج صواريخ "كاليبر" و"إسكندر" التابعة لشركة "ألماز -أنتي" في يكاترينبورغ.



كما تفقد الوزير ورشات تجميع منظومات الدفاع الجوي من طراز "بوك" و"إس-300 ف" في مصنع كالينين لبناء الماكينات. ونوه بأن خطة إنتاج الصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي تضاعفت.

RT