هولندا تعلن تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في لاهاي

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الهولندية أمس السبت، أنها ستغلق قنصليتها في سان بطرسبرج في روسيا، وستقلص عدد الدبلوماسيين الروس المسموح بوجودهم في السفارة الروسية في لاهاي.



وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا في بيان "تواصل روسيا محاولة إدخال عملاء مخابرات سرا إلى هولندا تحت غطاء الدبلوماسية. لا يمكننا ولن نسمح بذلك".

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وأضاف "في الوقت نفسه ترفض روسيا منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين الهولنديين الذين سيعملون في القنصلية في سان بطرسبرج أو السفارة في موسكو".



وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إنها ستتخذ إجراءات ردا على قرار الحكومة الهولندية.



وقالت الحكومة الهولندية إنها قررت الحد من عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في لاهاي لمضاهاة عدد الموجودين في السفارة الهولندية في موسكو.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية في بيان "سيتعين بالتالي مغادرة عدد من الدبلوماسيين البلاد في غضون أسبوعين"، دون أن تذكر عددا محددا.



وأمرت الحكومة الهولندية أيضا المكتب التجاري الروسي في أمستردام بالإغلاق بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

البيان