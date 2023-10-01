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الأحد، 01-10-2023 08:44 م

هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

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الوكيل الاخباري - أوقفت هولندا الانتاج في حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.اضافة اعلان


لكن السلطات ستبقي على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى حالما كان الشتاء قارسا، على خلفية التوترات الجيو سياسية المستمرة، على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك.

ورغم ان أعمال استخراج الغاز من الحقل توقفت في السنوات الماضية، أبقت الحكومة الهولندية الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن أزمة الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في غرونينغن، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال، لوكالة فرانس برس "يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز".

وفي شباط/فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها "لم تول المخاطر على المدى البعيد أي اهتمام"، مؤكداً أنه يقع على عاتق الحكومة تصحيح الوضع.

 




 

 


 

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