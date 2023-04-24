واشنطن تعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لـ3 أيام

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء.



وقال بلينكن في بيان: "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة".



وأضاف "خلال هذه الفترة، تحثّ الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

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