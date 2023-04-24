الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

واشنطن تعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لـ3 أيام

وفاة شخص سقط من اعلى نفق في عمان - صورة

إعلام مصري: توافد آلاف السودانيين من معبر "أرقين"

تركيا تبحث مع إثيوبيا إجلاء الأتراك من السودان

قوات الاحتلال تقطع أذان العشاء بالمسجد الأقصى

القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم

وفاة مواطن غرقاً في العقبة

مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم

توضيح حول دوام المدارس اعتباراً من يوم غد

نحو 65 ألف مسافر في مطار الملكة علياء خلال العيد

الإثنين، 24-04-2023 11:47 م

واشنطن تعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لـ3 أيام

1


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان: "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأضاف "خلال هذه الفترة، تحثّ الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

إعلام مصري: توافد آلاف السودانيين من معبر "أرقين"

2

تركيا تبحث مع إثيوبيا إجلاء الأتراك من السودان

4

القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم

420232321817623368150

مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم

4202320221726540889914

غوتيريس يحذر من خطورة الوضع المتدهور في السودان ويطالب بوقف العنف حالاً

4202316215417988256402

أوكرانيا: صادرات الحبوب تصل لـ40.7 مليون طن في الموسم الجاري

أخبار متعلقة
643b395f4c59b73e0e70f0e6

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

1202130125538957804957

مصر تعلق على أحداث السودان

vVBej

قطر: اتصالات مكثفة مع الأردن ومصر وأميركا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها في الأقصى

w

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

420239123832876387036

قطر تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين

263043-صور-علم-روسيا-2

موسكو: واشنطن لم تصدر تأشيرات دخول للوفد الروسي للمشاركة في أعمال مجلس الأمن