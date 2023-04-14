الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 14-04-2023 12:27 ص

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

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الوكيل الاخباري - بحث قائد قوات "الدعم السريع" بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، مع 3 مبعوثين دوليين تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع هاتفي مشترك لحميدتي مع المبعوث الأمريكي لشؤون شرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون أنطون.

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