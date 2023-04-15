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السبت، 15-04-2023 03:17 م

مصر تعلق على أحداث السودان

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان.

وأوضحت الخارجية في بيان لها: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

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وأضاف البيان: "تطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن".


ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

 

RT

 




 

 


 

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