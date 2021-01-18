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الإثنين، 18-01-2021 11:30 م

واشنطن.. رفع قرار إغلاق الكابيتول واحتواء حريق قريب

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الوكيل الاخباري - أغلقت السلطات مجمع الكونغرس الأميركي (الكابيتول) لنحو ساعة، الاثنين، بدافع الحذر البالغ إثر اندلاع حريق قريب.
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وقالت شرطة الكابيتول في بيان، إنه تم رفع قرار الإغلاق واحتواء الحريق القريب.
 
يذكر أن شرطة الكابيتول كانت أعلنت في وقت سابق، أن قائدها بالإنابة أغلق احترازياً المجمع الذي يضم مبنى الكابيتول وأفنيته وعدداً من المباني.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة على تويتر، إن فرقها أخمدت حريقاً في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول، مضيفة: "لا إصابات.. هذا هو مصدر الدخان الذي رآه كثيرون".
 
يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية، كانت أفادت في وقت سابق الاثنين، عن إغلاق مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، لتهديد أمني خارجي، ليتبين لاحقاً أنه حادث عرضي . 

 




 

 


 

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