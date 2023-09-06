الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لميناء كيليا الأوكراني

وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين - صور

هل تعلن مصر إفلاسها؟

"فاي" تنشر فيديو لكواليس مسلسل كريستال الطريفة

توضيح من التربية حول دوام المدارس

حادث مأساوي أثناء حفل زفاف في تركيا- فيديو

حل مجلس بلدي القويرة

مجلس الوزراء يحيل عربيات إلى التقاعد

قرار حكومي يمكن المدارس من اللجوء إلى التعلم الإلكتروني

الأربعاء، 06-09-2023 06:12 م

وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

64f88f374c59b75d795371eb


الوكيل الاخباري- انطلق اليوم الأربعاء، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، في الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث عقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية.

اضافة اعلان

 

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أنه سيبذل جهد واسع، لعقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هناك اتجاه لدعم القضية الفلسطينية من خلال تنشيط المبادرة.

وأكد أبو الغيط أنه سيتم الدعوة للاجتماع بدءا من الآن على أمل عقده في 18 سبتمبر الجاري، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستوجه دعوة إلى الاتحاد الأوروبي والاردن ومصر والسعودية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f884e142360421ab0fc7e6

خبير عسكري روسي: لا يوجد ما يحل محل "مينيتمان 3" لدى الولايات المتحدة

64f864e44c59b7681212869c

واشنطن تجري مناورات مع أرمينيا والكرملين يعلق

22222222222222222222222222222222222

البرازيل: 21 قتيلا جراء إعصار ضرب الجنوب

223

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شقيق حميدتي

1694000597901

لبنان يعلن التزامه بقرار مجلس الأمن التمديد لليونيفيل

64f858694c59b77621152f61

رئيس نيجيريا: لا نتلقى الأوامر من أحد وأزمة النيجر لا تحتاج للتصعيد

أخبار متعلقة
64f82c5e4c59b7684d0d6eea

انهيار عقار في القاهرة والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

1692215567793 (1)

الجامعة العربية وأكرانيا تؤكدان أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب

64db35c74c59b76e3f1bba77

شويغو: عودة سوريا إلى الجامعة العربية عامل استقرار في المنطقة بأسرها

1678300872_5_1678300872_swuLVc2YU5

الجامعة العربية ترحب بقرار استراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

14

بينهم أب وابنتاه.. 8 قتلى وجرحى في حادث مروع بمصر

64d21b2142360471850f1e78

مصر تعرب عن دعمها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد