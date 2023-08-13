الجامعة العربية ترحب بقرار استراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

الوكيل الإخباري - رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار استراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مثمنة اعتزام الحكومة الاسترالية استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

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وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأحد ، إن هذه الخطوة المقدرة تنطوي على أهمية كبيرة، كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي.



كما أعربت الأمانة العامة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى.