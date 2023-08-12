السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

الشبول يكشف عن توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

رسمياً .. وزير التربية يكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

الفراية يكشف عن قرارات واجراءات هامة لوزارة الداخلية

السبت، 12-08-2023 02:54 م

بينهم أب وابنتاه.. 8 قتلى وجرحى في حادث مروع بمصر

14


الوكيل الإخباري - لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم مروع على طريق رئيسي في مصر.

اضافة اعلان


وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية ووقوع قتلى وجرحى، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل القتلى والمصابين للمستشفيات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية، وأسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم أب وابنتاه، فيما تراوحت إصابات الاثنين الآخرين ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم دون أضرار

64d7630e4c59b766980b481e

فرنسا.. مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم بقناة المانش

64d768186da9f

السفير السعودي لدى الأردن سفيراً غير مقيم لدى فلسطين

file

بدء التصويت في انتخابات 6 ولايات هامة في ماليزيا

64d7577d4c59b705f425396b

السودان.. تجدد المعارك بالخرطوم والخارجية تعلن شروط العودة للتفاوض

44744

زاكربرغ ينفي موافقته على موعد للمنازلة مع ماسك في إيطاليا

أخبار متعلقة
64d4a9f64236047d7d6fb90c

هل تنشئ مصر أول متحف من نوعه في العالم؟

64d2977a423604019c351b69

أول رد رسمي على أنباء تفشي مرض في مصر

64d21b2142360471850f1e78

مصر تعرب عن دعمها لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد

64d0e1da42360428026e54c5

وزير الخارجية المصري يدعو لوضع حد للحرب في السودان

64d0a0a14c59b73c46124127

الجيش المصري يستعد للكشف عن أسلحة جديدة

64b6a0284236040384718999

مصر.. كارثة تهدد أهم محاصيل البلاد