بينهم أب وابنتاه.. 8 قتلى وجرحى في حادث مروع بمصر

الوكيل الإخباري - لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم مروع على طريق رئيسي في مصر.

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وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية ووقوع قتلى وجرحى، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل القتلى والمصابين للمستشفيات.





وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية، وأسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم أب وابنتاه، فيما تراوحت إصابات الاثنين الآخرين ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.



تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.

