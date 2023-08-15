شويغو: عودة سوريا إلى الجامعة العربية عامل استقرار في المنطقة بأسرها

الوكيل الإخباري - أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ووصفها بأنها أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأكملها.



وقال شويغو في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور إيجابيا بشكل عام، مؤكدا أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأسرها. وعبر عن اعتقاده بأن تداعيات هذا القرار تحمل طابعا استراتيجيا.

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وأضاف الوزير الروسي: "لكن يوجد هناك احتمال كبير أن يستمر الغرب الجماعي في إثارة الصراعات في المنطقة. إن عدد النقاط الساخنة المحتملة هنا كبير".



وتابع أنه من الضروري الاستعداد لمثل هذا التطور للأحداث، كما يجب اتخاذ إجراءات وقائية بما في ذلك في مجال الاكتفاء الذاتي العسكري.

وشدد على نية وزارة الدفاع الروسية زيادة التعاون الشامل مع شركائها التقليديين وكل من يؤيد فكرة إنشاء مراكز قوة مستقلة في العالم متعدد الأقطاب.

RT