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الأربعاء، 17-05-2023 11:39 ص

وزراء خارجية الدول العربية يجتمعون في جدة بحضور سوري

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الوكيل الإخباري- انطلق اجتماع وزراء خارجية الدول العربية اليوم الأربعاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وبدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19  مايو بالعاصمة السعودية الرياض.

وقبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

وقال المقداد خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية إن مشاركة بلاده في هذه القمة تعتبر "فرصة جديدة حتى تقول دمشق للعرب أنها لا تتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل".

كما شارك وزير الاقتصاد السوري، محمد الخليل، في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية للقمة، ودعا الدول العربية إلى "المشاركة في الاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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