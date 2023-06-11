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الأحد، 11-06-2023 04:06 م

وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

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الوكيل الإخباري - تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اقتراح حظر اصطحاب سكاكين في القطارات والحافلات بالولايات الألمانية.

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وقالت فيزر لصحيفة «بيلد أم زونتا» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم الأحد: «سوف أقترح الأسبوع المقبل خلال مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية فرض حظر عام على اصطحاب سكاكين في القطارات وكل وسائل النقل العام بالولايات الألمانية». وتابعت الوزيرة الألمانية: «أؤيد فرض حظر كي يمكن زيادة السيطرة والحيلولة دون حدوث جرائم عنف وخيمة».


وأشارت فيزر إلى أنه من المقرر مراقبة حظر اصطحاب سكاكين من جانب الشرطة الاتحادية وأجهزة الشرطة المحلية بالولايات، وقالت: «يمكن للشرطة الاتحادية زيادة عمليات التفتيش العشوائية في محطات القطارات».


وتابعت: «ويتعين على الولايات التصرف بالمثل تماماً مع أجهزة الشرطة الخاصة بها. من ينتهك قانون حمل الأسلحة، يرتكب جريمة يمكن المعاقبة عليها بصورة صارمة».

يشار إلى أن هيئة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) لديها عملياً بالفعل نوع من حظر السكاكين، حيث تنص لوائح النقل الخاصة بها على عدم السماح باصطحاب أي أشياء أو مواد يمكن أن تزعج المسافرين أو تصيبهم أو تلحق أضراراً بالعربات. ولكن نقابة الشرطة الألمانية ترى أن مثل هذا الحظر لا يمكن السيطرة عليه ومراقبته.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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