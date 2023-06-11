قتلى وجرحى في هجوم على مقرين للشرطة في فيتنام

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الفيتنامية سقوط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار بمقرين للشرطة في المرتفعات الوسطى في البلاد اليوم الأحد.

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واعتقل 6 أشخاص على صلة بإطلاق النار في منطقة كو كوين بمقاطعة داك لاك، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن العام.



ويبحث المحققون عن المزيد من المشتبه بهم، حسب الموقع.



وذكر الموقع أن الهجمات وقعت على مقري الشرطة في بلدتي إيا تيو وأيا كتور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



وأوقعت هذه الهجمات عدداً من القتلى والمصابين، بينهم شرطة ومسؤولون محليون ومدنيون. ولم تذكر الوزارة أي أرقام دقيقة.



ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من الشرطة.



وتعد المرتفعات الوسطى في فيتنام موطناً لعدد من الأقليات العرقية، وهي منطقة حساسة للحكومة في البلاد.



كانت وسائل إعلامية حكومية سحبت التقارير عن الحادث في وقت سابق الأحد قبل أن تعيد نشرها بعد ساعات.



ويعد إطلاق النار أمراً غير معتاد في فيتنام، حيث امتلاك الأسلحة الفردية أمر غير قانوني والسوق السوداء للأسلحة محدودة.

الشرق الأوسط