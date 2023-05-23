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الثلاثاء، 23-05-2023 09:30 ص

الهند.. وفاة 3 أشخاص في حادث سير

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الوكيل الإخباري - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب اثنان إثر سقوط سيارة في نهر بابار بمنطقة روهرو، في مدينة شيملا بولاية هيماشال براديش الهندية، وفق ما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا، نقلاً عن الشرطة، اليوم الثلاثاء.

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وقالت الشرطة، إن ركاب السيارة الخمسة كانوا في طريقهم من رامبور إلى جانجلا في تشيدجاون لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث ليلة أمس الاثنين، وتم تحديد هوية الضحايا، وهم جميعا من سكان رامبور. ونقل المصابان إلى المستشفى المدني في منطقة روهرو.

ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، لكن التحقيق الأولي أشار إلى أن السائق فقد السيطرة على السيارة.

 

يذكر أن الهند لديها أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم. ووفقاً لبيانات حكومية، يلقى نحو 135 ألف شخص في المتوسط حتفهم على طرق البلاد كل عام.

 

ويتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث في المناطق الجبلية، وعادة ما تكون ناجمة عن القيادة المتهورة أو الطرق السيئة أو سوء حالة السيارات.

 

البيان

 




 

 


 

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