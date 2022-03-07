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الإثنين، 07-03-2022 12:15 م

وزيرة فرنسية: الحرب على أبواب أوروبا وعلينا ألا نسمح لها بعبور حدودنا

علم فرنسا


الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن الحرب وصلت إلى أبواب أوروبا، داعية إلى عدم السماح بدخولها إلى الأراضي الأوروبية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، الاثنين، خلال زيارتها برفقة الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، قاعدة عسكرية في رومانيا تضم قوات لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وجنوداً فرنسيين.

وأكدت على مشاركة دول "ناتو" العزم والإصرار نفسه من أجل حماية القارة الأوروبية في "مثل هذه الأيام الغامضة."


وأضافت: "من خلال جهودنا في الدفاع المشترك، نظهر لروسيا وحدتنا الراسخة."


وأشارت إلى مساهمة فرنسا في مساعي الدفاع هذه عبر إرسال جنود إلى رومانيا، وموظفين عسكريين إلى أستونيا، وتسييرها مقاتلاتها في أجواء رومانيا، وبولندا ودول البلطيق.


وأردفت: "الحرب وصلت إلى أبواب أوروبا، وعليها ألا نسمح لها بدخولها أراضينا."
يُذكر أن فرنسا وبلجيكا، أرسلتا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قرابة 800 جندي إلى قاعدة "ناتو" المذكورة في رومانيا.


وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

الاناضول

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